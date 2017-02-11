التأمين الطبي إلزامي للعلاج النفسي

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

كشف مجلس الضمان الصحي أن وثيقة التأمين الطبي تغطي العلاج النفسي للحالات الحادة، لافتاً إلى أن تغطية العلاج النفسي متاحة للمواطن والمقيم، وتعتبر إلزامية بغض النظر عن فئة التأمين.

وأوضح المجلس أن التغطية يصل حدها الأعلى إلى 15 ألف ريال، وذلك للحالات الحادة، الناتجة من اضطراب التفكير أو المزاج أو الإدراك أو القدرات العقلية بعضها أو كلها.

وأضاف أن التغطية التأمينية تشمل 600 ريال للإقامة والإعاشة للمريض في اليوم الواحد، و150 ريالاً للإقامة والإعاشة للمرافق، و15 ألف ريال خلال السنة التأمينية، كما تتضمن الجلسات النفسية العلاجية.