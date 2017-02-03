التباين يسيطر على البورصات العربية رغم مكاسب النفط

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الرياض ــ البلاد

سيطر التباين على أداء البورصات العربية في نهاية تداولات أمس “الخميس”، رغم المكاسب التي حققتها أسواق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 1.03% إلى 56.15 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مارس ، بنسبة 0.89% إلى 53.28 دولارا للبرميل.

وأضاف يونس، لـ”الأناضول”: “ستظل التحركات العرضية مسيطرة على أداء معظم الأسواق، في ظل حالة الترقب لبدء موسم التوزيعات النقدية، الذي سيزيد بالضرورة من شهية المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الأموال”.

وجاءت بورصة مصر في مقدمة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.7% إلى 12584.26 نقطة مدفوعا بضغوط بيعية للمصريين والعرب.

وهبطت بورصة البحرين بعد مكاسب قوية الشهر الماضي، وانخفض مؤشرها العام بنسبة 0.54% إلى 1296.66 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك يتصدرها “المصرف الخليجي” بنسبة 3.2% و”البحرين والكويت” بنسبة 1.55% و”البحرين الوطني” بنسبة 1.39%.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر العاصمة أبوظبي بنسبة 0.5% إلى 4526.26 نقطة مع تراجع أسهم قيادية مثل “إشراق” العقارية بنسبة 3.39% و”الدار العقارية” بنسبة 1.17%.

فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.3% إلى 3653.65 نقطة، بفضل مكاسب أسهم “دبي للاستثمار” و”أرابتك القابضة” و”إعمار مولز” و”بنك الإمارات دبي الوطني” بنسب بين 1.22% و0.36%.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود بلغت نسبته 0.01% إلى 7100.93 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والموارد الأساسية.

وهبطت بورصة قطر بنفس النسبة لتغلق عند 10596.14 نقطة مدفوعة بهبوط أسهم مثل “التجاري القطري” بنسبة 2.29% و”الكهرباء والماء” بنسبة 2.21% و”بروة العقارية” بنسبة 1%.