التحالف يدين محاولة اغتيال ولد الشيخ

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الرياض- واس

أدانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال التحالف في بيان له: ” تدين قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتستنكر بأشد العبارات، محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء”.

وأكدت قيادة التحالف على تحميل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، مسؤولية مثل هذه الأعمال الغادرة والجبانة وغير المسؤولة، التي تهدف إلى إعاقة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، كما أنها تؤكد الحقيقة الماثلة للعيان والمتمثلة في النهج الإجرامي للميليشيات وقوات المخلوع صالح، وأنه لا يمكن الوثوق فيها”.

إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن سبعة ارهابيين قتلوا خلال غارة لجمع المعلومات نفذتها قوات خاصة أمريكية على مجمع لتنظيم القاعدة في اليمن صباح امس.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز، بعدما طلبا عدم الكشف عن اسميهما، بشكل منفصل إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية أو المدنيين.