العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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التحذير من دهانات يروج لها عبر مواقع التواصل

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التحذير من دهانات يروج لها عبر مواقع التواصل
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جدة ــ البلاد
حذر جهاز حماية المستهلك من التعامل مع دهانات يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونوه الجهاز إلى خطورة التعامل مع دهان يعرف بـ”Ehrlich Balsam” دهان الركبة العجيب، داعية الجميع إلى تجنب هذا المنتج، لجهة ان المنتج يحتوي “ادعاءات طبية مضللة”، ولايستند لمكونات حقيقية، او أبحاث علمية، هذا بخلاف ان المنتج غير مسجل في قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلانية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشدد الجهاز على أن الترويج لمستحضر صيدلاني قبل تسجيله يعد مخالفا لنظام الهيئة.

التصنيف: الأخيرة

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