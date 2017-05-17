التحضير لـ (التشاوري الخليجي) والقمة الموسعة بالرياض

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

يناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون تحضيرات اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض، بالإضافة إلى القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي سوف تستضيفهما الرياض في 21 مايو 2017م، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض،

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني ، أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس سوف يبحثون في لقائهم عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.

وتستضيف المملكة القمة العربية الإسلامية الأمريكية يوم 21 مايو الجاري، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها. وتواصل توجيه الدعوات إلى القادة لحضورها.