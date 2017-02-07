التحضير لمسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن والسنة النبوية

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الرياض – واس

بدأت اللجان التحضيرية لمسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية، استعداداتها لإطلاق الدورة التاسعة من المسابقة التي يشارك فيها ممثلون لأكثر من عشرين دولة كل عام، وتقام مراحلها النهائية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وشرعت اللجان في استكمال الاستعدادات للتواصل مع الدول لطلب الترشح للمنافسة من الدول المشاركة وهي دول: اندونيسيا ،ماليزيا ،سنغافورة ،الفلبين ،تايلاند ،بروناي ،تركمانستان ،تيمور الشرقية ،ماينمار ،استراليا ،نيوزيلندا ،أوزبكستان ،قيرغيزستان ،طاجكستان ،كازاخستان ،كوريا الجنوبية ،كمبوديا ،روسيا ،البوسنة ،كرواتيا ،الصين ،هونج كونج ،اليابان ،تايوان ،بابونوجيني.

وتعد هذه المسابقة إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله – في إطار حرصه على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق السنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة، وتهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين في دول آسيان والباسفيك على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وتدبر معانيه، وكذلك حفظ السنة النبوية، كما تسعى من خلال هذا البرنامج الى ربط الجيل الجديد في هذه الدول بالقرآن والسنة والاهتداء بأحكامهما والتخلق بآدابهما.

وتسهم المسابقة في تعزيز روابط الأخوة بين المسلمين في تلك الدول، وترسخ قيم الإسلام الصحيح في قلوب وعقول الناشئة، وتعرفهم بوسطية الإسلام الذي يدعو الى السلام والتعايش والتكافل.