التحقيق في سرقة 5 ملايين ريال من سيارة محصل بجدة

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جدة ــ البلاد

شرعت الجهات الأمنية بمحافظة جدة في التحقيق حول واقعة سرقة 5 ملايين ريال من سيارة محصل بإحدى الشركات.

وكان المحصل سعودي الجنسية ، قد تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه لسرقة المبلغ المالي بعد أن تحصل عليه من الشركة نقدا ووضعه في مركبته، موجها الاتهام لأحد زملائه بأخذ مفتاح المركبة وسرقة الأموال منها،

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على الشخص المتهم، وتواصل تحقيقاتها مع أطراف القضية لكشف ملابساتها،

فضلا عن استدعاء مسؤولي الشركة لمعرفة الأسباب التي دفعتهم لإعطاء مبلغ بهذا الحجم نقدا للمحصل وسبب وضعه في المركبة وعدم التوجه به إلى مقر الشركة أو البنك.