التحلية تعد 40 قائدا وفق رؤية 2030

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جدة- البلاد

التقى محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس على العازمي مؤخراً 40 من مرشحي برنامج القيادات الواعدة، وذلك بالمركز الاجتماعي بالساحل الغربي .

وتركز اللقاء على عرض أهم الانجازات التي تحققت للمؤسسة خلال عام 2016 وانعكاسها على مستقبل العمل بالمؤسسة ,والتي كان لها أثرها الايجابي في تطوير وتحسين بيئة العمل داخل مؤسسة تحلية المياه المالحة ،

كما استمع إلى ملاحظات وافكار المرشحين وكيفية الاستفادة من قدراتهم الفنية والبشرية لتعزيز الارتقاء بالاداء في المؤسسة وفق ما تطلع له المؤسسة مع رؤية المملكة 2030م ، كما اطلع على عرض ادارة المعرفة للجوائز التي تقدمها للمبدعين .

وثمن العازمي كل الافكار التي طرحت مشيداً بالامكانيات التي يتمتع بها منسوبي المؤسسة , متمنيا أن يتم تفعيل كل الملاحظات التي طرحت في الاجتماع من قبل القيادات الواعدة .

من جانب اخر قام المهندس العازمي بجولة تفقدية على مجمع محطات الشعيبة وقف فيها على مواقع المحطة امام غلايات المرحلة الاولى , وزار غرفة التحكم واستمع للتوصيات وخطة العمل المقترحة للمرحلة القادمة , كما زار الخطوط الانابيب التابعة لمحطات الشعيبة حيث اطلع على عدة تقارير حول الكفاءة التشغيلية بجانب عرض عن التحلية بين التحديات والمأمول .