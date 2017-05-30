التدريب التقني: “الدورات عن بعد” تنفذ بالمعاهد المرخصة فقط

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اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قرب ، لائحة جديدة للتدريب عن بعد، حيث حددت واجبات وحقوق المستفيدين والمنشآت التدريبية، للمحافظة على جودة التدريب وتطبيق أفضل وأدق معايير الجودة للمنشآت التدريبية في القطاع الخاص.

وأوضحت المؤسسة أن التدريب عن بعد سيقتصر في المرحلة الأولى على الدورات التطويرية القصيرة، للمنشآت الرسمية والمصرح لها من قبل المؤسسة فقط، ويصل عددها نحو 1000 منشأة تدريبية، بهدف ضمان متابعة سير الدورات وحفظ حقوق المستفيدين.

وأكدت المؤسسة أن “مشروع التدريب عن بعد” يعـد أحد مبادرات الإدارة العامة للتدريب الأهلي لخططها التطويرية، للإسهام في فتح مسارات جديدة وحديثة لسوق التدريب الأهلي، تماشياً مع التطورات الحديثة للتقنية كتطبيقات الأجهزة الذكية.