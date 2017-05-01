التدريب التقني: تأهيل 3438 مواطناً في برنامج ” أُتقن”

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أسدلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الستار عن تأهيل 3438 مواطنا ومواطنة في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” منذ بداية الدورات التدريبية بالكليات والمعاهد التقنية في مختلف مناطق المملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن دورات التدريب المجتمعي التي بدأت المؤسسة في تقديمها لأفراد المجتمع منذ الأسبوع ما قبل الماضي في 6 مجالات تقنية نوعية للرجال والنساء

وبلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن في تخصص مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية 1204 متدرباً، و في تخصص مبادئ صيانة السيارات 822 متدرباً

فيما بلغ عدد خريجي مبادئ التبريد والتكييف 355 متدرباً، بالإضافة إلى 13 متدرباً في مجال مبادئ صيانة التمديدات الصحية، أما بالنسبة للنساء فقد تمّ تدريب 529 مواطنة في تخصص مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني, في حين بلغ عدد المتدربات في تخصص مبادئ التجميل وتصفيف الشعر 515 متدربة، وحصل جميع المتدربين على شهادات معتمدة من المؤسسة.

وأضاف العتيبي أن الدورات التدريبية مستمرة هذا الأسبوع في مختلف التخصصات الستة التي روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع، ومدى أهميتها في حياتهم اليومية؛ لتمكينهم من امتلاك مبادئ المهن التي يتم التدريب عليها؛ لأداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن، بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام في الأسبوع .