التدريب التقني: قبول 27 ألف متدرب ومتدربة في الفصل الثاني

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 27.276 متدرباً ومتدربة في الكليات والمعاهد التقنية خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1438-1439هـ.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد الزهراني، أن هذا الفصل تم قبول 20.693 متدرباً ومتدربة في برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية بارتفاع 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصل عدد المقبولين بالكليات التقنية العالمية 4583 متدرباً ومتدربة بارتفاع بلغ 23% مقارنة بالعام السابق، في حين تمّ قبول 2000 متدرباً في المعاهد المتخصصة التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص لتصل نسبة ارتفاع المقبلوين في هذه المعاهد 20% مقارنة بالفصل الثاني من العام الماضي.

وأكد الزهراني أن المؤسسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد في جميع المدن والمحافظات، وتقديم برامج تدريبية نوعية ومتجددة حسب احتياج سوق العمل المحلي من أبرزها تخصصات السياحة, والتقنية الكهربائية والطاقة, وتخصصات النفط والغاز، والتقنية الغذائية، وصيانة الطائرات، وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، الأمر الذي سهم في زيادة إقبال الشباب على الكليات والمعاهد التقنية وارتفاع أعداد المتقدمين والمقبولين على البرامج التدريبية التقنية والمهنية.

وأضاف الزهراني أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حرصت على التوسع في تقديم البرامج التدريبية لخريجي المرحلة الثانوية واستيعاب أكبر عدد من المتقدمين والمتقدمات، إذ تمّ مؤخراً تشغيل 45 فرعاً جديداً للكليات التقنية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية من خلال 37 كلية تقنية للبنين و19 كلية تقنية للبنات إضافةً إلى 31 كلية عالمية للبنين والبنات و66 معهداً صناعياً ثانوياً و24 معهداً يتمّ تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال في مناطق المملكة.