الترشيح للماجستير والدكتوراه بالليث

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جدة – إبراهيم المدني

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التدريب والابتعاث عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ .

وأوضح مدير التدريب والابتعاث في تعليم الليث الأستاذ محمد بن إبراهيم الحسني أن وزارة التعليم قد خصصت لمنسوبي الإدارة ( ٢٢) مقعداً لدراسة الماجستير في التخصصات التالية : ” المناهج وطرق التدريس ، والإدارة التربوية ، والتوجيه و الإرشاد الطلابي ، والتربية الفنية والتربية الرياضية ، وأصول التربية ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين ، والتربية الخاصة ، والتقنيات وتكنولوجيا التعليم ، والقياس و التقويم ، وتعليم الكبار ، و البحث العلمي و الاحصاء التربوي ” ، فيما حددت الوزارة ( ١٠٠ ) معقد لدرجة الدكتوراه لكافة المتقدمين على مستوى المملكة .