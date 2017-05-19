التسجيل إلكترونيا لجائزة عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي

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الرياض – البلاد

دعا البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية (بارع) جميع الحرفيين والحرفيات السعوديين في المملكة، إلى المبادرة بالتسجيل في الدورة الرابعة لجائزة سوق عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي، والتي ستقام ضمن فعاليات سوق عكاظ 1438هـ/2017م.

ويبدأ التسجيل إلكترونياً على الموقع الرسمي للجائزة www.Shp.gov.sa/okaz وحتى الخامس من شهر رمضان المبارك ويتكفل “بارع” بنقل كل مشارك من خارج الطائف إلى جانب تحمل مصاريف إقامته .

وتعد جائزة عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي إحدى أهم الجوائز الثقافية في المملكة العربية السعودية وتقام ضمن فعاليات سوق عكاظ التاريخية,وتشمل مجالات الجائزة جميع أعمال المنتجات الحرفيَّة التي لها طابع ابتكاري إلى جانب تلك التي نصت عليها الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتنمية الحرف والصناعات اليدويَّة: السدو، والنسيج، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشيه اليدويَّة، والتطريز على القماش، والأزياء التراثيَّة باستخدام الخيط أو الخرز، وصناعة المنتجات الخشبيَّة وتشمل نحتها ونجارتها، وصناعة المنتجات اليدويَّة من النخيل، وصناعات الرسم والنحت والنقش والزخرفة اليدويَّة على أي مادَّة طبيعيَّة.

وتبلغ قيمة الجائزة (500.000) ريال سعودي، توزع على أفضل أربعة فائزين في كل مجال من مجالات الجائزة ممن تنطبق عليهم المعايير .