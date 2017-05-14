التسجيل في (أبشر) شرط لشراء واستئجار السيارة

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الرياض – البلاد

أعلنت الإدارة العامة للمرور تطبيق المرحلة الثالثة من مشروع المعيار الثنائي للتحقق من الهوية (الإقامة)، والتي سيتم من خلالها منع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة مالم يكن مسجلا مسبقا ببوابة وزارة الداخلية (أبشر)، منعًا للتزوير.

وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي، أنه سيتم منع أي شخص غير مسجل بـ “أبشر” من شراء أو استئجار مركبة من خلال إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال الموثق لإدخاله بنظام (تم) كشرط لإتمام العملية المطلوبة، وذلك تفاديا لشراء أو استئجار مركبات باسم شخص دون علمه وموافقته بموجب وثائق مزورة.

ودعا البيان الجميع للمبادرة بالتسجيل في بوابة (أبشر) وتفعيل الحساب الخاص عبر القنوات الإلكترونية المتاحة.