التعاون الخليجي : الخصخصة السعودية خطوة منسجمة مع استراتيجية المجلس

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جدة ــ البلاد

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دول المجلس إلى اعتماد استراتيجية الخصخصة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ، قائلا إن تلك السياسة ستكون “إيجابية وتتيح للقطاع الخاص فرصا استثمارية واعدة” متوقعا أن تنعكس عبر التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها الحكومة السعودية حاليا.

وأشار الأمين العام للاتحاد، عبدالرحيم نقي إلى أن توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، بما طرحه من خطط لبرنامجي “التحول الوطني 2020″ و”رؤية السعودية 2030” في خصخصة القطاعات والهيئات الحكومية يعمل على تحقيق هدف “أصبح يمثل توجها استراتيجياً لجميع دول مجلس التعاون حتى لا تكون معتمدة بشكل كلي على الإيرادات النفطية”

ووصف نقي إعلان السعودية رغبتها خصخصة ما يقارب 13 وزارة وهيئة حكومية بأنها “خطوة تأتي منسجمة مع استراتيجية اتحاد غرف دول مجلس التعاون” لافتا إلى أنها ستسهم في “التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي كانت تتحملها الحكومة السعودية وبالتالي يمكن أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير، إلى جانب تحقيق موارد مالية للخزينة.”

وبحسب نقي، فإن المملكة تحضر لبرنامج الخصخصة “منذ سنوات” داعيا دول مجلس التعاون الأخرى “لانتهاج هذه السياسة التي ستحقق نتائج ايجابية على الاقتصاد الخليجي بشكل عام” وفق قوله. وايضا ستسهم في توسع ونمو القطاع الخاص الخليجي لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات وكوادر بشرية مؤهلة تتولى هذه المهام .