التعاون يتعاقد مع الفرنسي الحسن ندياي

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القصيم- البلاد

أعلن نادي التعاون تعاقده مع الفرنسي الحسن ندياي قادماً من فريق لافال الفرنسي، وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكر نادي التعاون عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر”، أن هناك بندًا في التعاقد، يجعل من حق النادي شراءه بشكل دائم لمدة ثلاث سنوات.

وسيحل ندياي بديلاً للمغربي منير الحمداوي، وذلك بناء على توصية المدرب الروماني قنسطنطين جالكا. وأجريت مراسم التوقيع بمدينة دبي الإماراتية، بحضور نائب رئيس النادي فيصل أبا الخيل.