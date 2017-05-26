التعاون يستعير الخراع من الاتحاد

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بريدة- البلاد

أنهت إدارة نادي التعاون أمس، إجراءات التوقيع رسمياً، مع فيصل الخراع لاعب الاتحاد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة. وذكر المركز الإعلامي لنادي التعاون، أن قرار ضم الخراع، جاء بناء على توصية من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، ودعم المجلس التنفيذي، والرئيس الفخري للنادي الشيخ تركي آل شيخ. من جهته قدم محمد القاسم، رئيس نادي التعاون الشكر لإدارة الاتحاد، ولوكيل أعمال اللاعب على تعاملهم المثالي، والاحترافي في الصفقة.