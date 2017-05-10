(التعليم) تفتح باب الإيفاد الداخلي وتعتمد شروط الابتعاث

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الرياض – البلاد

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقدم للإيفاد الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية (معلمين- معلمات) للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1438هـ للدراسة في الجامعات السعودية لدرجتي الماجستير والدكتوراه .

وحددت الوزارة عدداً من الشروط والضوابط لإيفاد شاغلي الوظائف التعليمية للدراسة في الجامعات السعودية.

وأكدت الوزارة على الراغبين من المعلمين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل ، وفق التعليمات المعلنة على موقع إدارة التدريب والابتعاث في موعد أقصاه يوم الخميس 13 رمضان المقبل , أنه لن يتم النظر في الطلبات الناقصة أو المتأخرة عن هذا التاريخ.

كما أكدت الوزارة في هذا الصدد إيقاف العمل ببرنامج الترشح الإلكتروني (حريص) مع ضرورة إضافة الخطة الدراسية المنهجية للقسم كاملة ضمن أوراق ومتطلبات الترشح ، وأهابت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارات التعليمية رفع طلبات راغبي الإيفاد دفعة واحدة وفق أعداد المقاعد المخصصة للماجستير لكل تخصص وإرفاق بيان لتسديدها .

فيما اعتمدت الوزارة خطة وشروط وضوابط ونماذج الابتعاث للدراسة في الخارج للعام الدراسي 1437-1438هـ، للاطلاع والعمل بموجبه ورفع الترشيحات إلكترونياً لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين، بنات) بجهاز الوزارة ، في موعد أقصاه 25-11-1438هـ