(التعليم) توقف التحويل لـلصحة المدرسية

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جدة – البلاد

أوقفت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تحويل مراجعيها ومراجعاتها من الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وإدارات التعليم للوحدة الصحية المدرسية،

وقد تم توجيههم بالإحالة للمراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الصحة واعتماد التقارير الطبية التي تصدر من هذه المراكز.

جاء ذلك بناء على قرار معالي وزير التعليم الخاص بقرار نقل وظائف القطاع الصحي المدرسي إلى وزارة الصحة وإخلاء طرف شاغليها من بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي السياق ذاته وجه المدير العام للتعليم بمحافظة جدة تعميما لجميع المدارس وإدارات وأقسام إدارة التعليم (بنين وبنات) بتوجيه المراجعين والمراجعات من الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وإدارات التعليم بالإحالة إلى المراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية واعتماد التقارير الطبية التي تصدر من هذه المراكز.