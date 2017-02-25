التلاحم الوطني ينطلق غدا لمواجهة التعصب

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الرياض – البلاد

يطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أسبوع “تلاحم” ، مساء غد الأحد في منطقة القصيم ، بمشاركة عدد من العلماء والمفكرين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ، والشباب المتطوعين من مجلس منطقة القصيم.

وسيقام خلال أسبوع تلاحم عدد من الفعاليات والبرامج التدريبية التي سيستفيد منها شباب وفتيات منطقة القصيم ، بالإضافة إلى تنظيم برنامج ” تبيان” للحوار الفكري في الوقاية من التطرف الموجه للشباب ، وتنظيم زيارات لعدد من المحافظات والقرى من خلال قافلة الحوار لتعزيز اللحمة الوطنية ، والتي يقوم عليها مجموعة من الشباب المتطوعين ضمن مشروع المركز “بيادر” لدعم العمل التطوعي .

وأوضح معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، أن أسبوع ” تلاحم ” يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة التطرف والتعصب ، والتأكيد على قيم التعايش المجتمعي بين أبناء المجتمع بمختلف أطيافه ، وترسيخ الوحدة الوطنية .

وقال معاليه ” إن ما يقوم به المركز في تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي استجابة وتأكيدا على الثوابت الدينية والوطنية التي تنبذ الإرهاب والتطرف ، وتسهم في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش بين جميع المكونات والأطياف الفكرية لمجتمعنا ،

مستلهمة في ذلك ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في خطابه في افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب ، والتي أكد فيها على أهمية قيم الوسطية والتسامح ، قائلا – حفظه الله – ” إن الإسلام حذر من العنف والتطرف والغلو في الدين وتحزيب الأمة والخروج على ولاة أمرها وأن الوسطية والاعتدال والسماحة هي سمات الإسلام ومنهاجه القويم وأن من حاد عن هذا المنهاج لا يمكن أن يخدم الأمة ولا يجلب لها إلا الشقاء والفرقة والبغضاء ” .