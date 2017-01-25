التويجري يستعرض استعدادات الجنادرية (31)

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الرياض – واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ، يعقد معالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في القاعة الرئيسة بوزارة الحرس الوطني بالرياض يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق مهرجان الجنادرية في دورته الـ (31) .

كما سيلقي الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 31 .