الجابر: صنعنا فرصا كثيرة ولم نوفق في التسجيل

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أشاد الوطني سامي الجابر المدير الفني لقدم الشباب، بالمستوى الذي قدمه فريقه أامام الخليج في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1،

وقال الجابر بعد المباراة: لعبنا مباراة طيبة، وسيطرنا، وهاجمنا، وحصلنا على فرص كثيرة، ولم نسجل، وأنا سعيد جدا بأداء اللاعبين.

فريق الخليج تحصل على فرصة وحيدة جاء منها الهدف، ونحن أضعنا فرصا عديدة. أمامنا مشوار مهم، وسنسعى لتقديم الصورة الطيبة للشباب. أحب أن أشكر جماهير الشباب على الوقفة الصادقة مع الفريق.