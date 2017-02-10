العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الجاسم : احترمنا القادسية لكنهم هزمونا

0 تعليق 178 مشاهدة
الجاسم : احترمنا القادسية لكنهم هزمونا
شارك عبر واتساب

جدة – أحمد إلياس

اشار اللاعب تيسر الجاسم قائد فريق الأهلي الأول لكرة القدم بعد خسارة فريقه امام القادسية أن الخسارة ثلاث نقاط فقط

وقال” الحمدلله على كل حال وكرة القدم فيها فوز وخسارة وسنعوضها في المرحلة القادمة “.

وتابع ” الهدف الثاني للقادسية كان من كرة مرتدة وكان هدفا مهما في المباراة وهذه كرة القدم مليئة بالمفاجآت وهذا حال كرة القدم بكل تأكيد ونحن بصراحة احترمنا القادسية خاصة انه فريق تغير في المرحلة الشتوية

واستطاع تقديم مباريات كبيرة عندما لعب مع النصر وكذلك الهلال وهذا دليل قوته “. واضاف الجاسم ” فعلاً نحت لم نخسر منذ فترة طويلة بهذه النتيجة الكبيرة ولكن كلها ثلاث نقاط ومن الغد سننسى هذه الخسارة وبقي لنا العديد من الجولات لتعويضها وتحقيق الانتصارات”.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق