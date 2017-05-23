الجاسم : سنفوز في دبي

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أوضح اللاعب تيسير الجاسم قائد فريق الأهلي، أن المباراة القادمة أمام أهلي دبي، ستكون الأهم لفريقه هذا الموسم، وقال: الحمدلله على كل حال، وهذه المباراة تعتبر الأولى، من ذهاب، وإياب؛ من أجل التأهل لدور الثمانية. قدمنا مباراة جيدة؛ رغم الظروف الموجودة في الأهلي، خاصة أننا نلعب من دون مهاجم صريح في الملعب، وهي نتيجة جيدة للمنافس فريق الأهلي الإماراتي، ولكن هي في الأخير تعادل، وفوزنا في دبي يعني تأهلنا للدور القادم. سنركز في المباراة المقبلة المهمة للتأهل للدور المقبل، وسنلعب في آخر مباراة في الموسم على الفوز، والتأهل وبعدها ستكون فترة توقف في البطولة ثلاثة أشهر، ستكون فرصة للفريق للتغييرات، والتجهيز للأدوار المقبلة، في هذه البطولة المهمة.