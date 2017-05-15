الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة توقع اتفاقية تقديم خدمات أكاديمية لمؤسستين علميتين بماليزيا

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وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم بماليزيا اتفاقية تقديم خدمات أكاديمية مع كلية السلطان إسماعيل فترا الإسلامية العالمية ومؤسسة دار النعيم بولاية كلنتان الماليزية، بحضور نائب سلطان ولاية كلنتان ولي العهد الدكتور تنجو محمد فائز بترا بن السلطان إسماعيل بترا .

ووقع العقد من الجانب السعودي معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.

فيما وقعه من الجانب الماليزي كبير وزراء ولاية كلنتان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار النعيم داتوء أحمد يعقوب، ورئيس مجلس إدارة كلية السلطان إسماعيل فترا , داتوء محمد عمار عبدالله .

وتتولى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وفقاً لهذه الاتفاقية الإشراف الأكاديمي على برنامج بكالوريوس الشريعة لكلية السلطان إسماعيل فترا وذلك وفق الخطة الدراسية والمقررات والمناهج المعمول بها في الجامعة الإسلامية من حيث شروط القبول، ونظام الدراسة، والاختبارات، والتخرج.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 100 طالب سنوياً بما مجموعه 500 طالب على مدى 5 أعوام.

كما تضمنت الاتفاقية تقديم منح دراسية لـ 30 طالباً لمدة 3 سنوات للمستفيدين من خدمات مؤسسة كلنتان الماليزية في مرحلة البكالوريوس.

والإعداد اللغوي في مجال الدراسات الإسلامية والعربية وفق ضوابط وشروط ومواعيد القبول في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وأعرب ولي عهد ولاية كلنتان والمسؤولون في الولاية عن شكرهم لحكومة اللمملكة على ما تقدمه من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مثمنين العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جهته أوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن:

هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادات في البلدين الشقيقين على تأكيد علاقات الأخوة والعمل المشترك لخدمة الدعوة الإسلامية.

والعناية بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في كلا البلدين الذين يربطهما تاريخ طويل وعريق من التعاون البناء والهادف الذي أثمر عن العديد من الاتفاقيات في جميع المجالات على أعلى المستويات.

وأشار معاليه إلى العلاقات المتجذرة بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في ماليزيا عبر عقود من النجاحات.

حيث ينتمي للجامعة الإسلامية اليوم 239 طالباً ماليزياً موزعين على عدة كليات .

مؤكداً أن الجامعة الإسلامية تمتلك رصيداً ثرياً من الخبرات والطاقات الأكاديمية المتخصصة التي اكتسبت سمعة ومكانة دولية.

خاصة بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي غير المشروط ، لافتا النظر إلى أن الجامعة ستستمر في تقديم رسالتها السامية ـ بعون الله ــ .

تحقيقا للدور الريادي الذي تنهض به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم.

حضر مناسبة توقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود حسين قطان، ووكيل الجامعة الإسلامية للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمود قدح.

والملحق الديني في السفارة السعودية الدكتور عبدالرحمن الهرفي، كما حضره من الجانب الماليزي وزراء وأعضاء حكومة ولاية كلنتان وكبار المسؤولين.