الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب

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المدينة المنورة – جازي الشريف

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، مهرجان الثقافات والشعوب في نسخته السادسة, تزامناً مع اختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017م، بمشاركة 500 طالب دارس يمثلون 70 دولة.

ويتضمن المهرجان لهذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات, حيث خصصت إدارة المهرجان 10 فقرات يومية منوعة،منها العروض الفلكورية والشعر وبرنامج تعرف على بلدي, إضافة إلى المسابقات .

ويستقبل المهرجان على مدى ستة أيام الزوار على فترتين صباحية مخصصة للطلاب ومسائية مخصصة للعائلات .