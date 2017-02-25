الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافي العربي غدا

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القاهرة – واس

تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيوم “التراث الثقافي العربي غدا الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الثقافة والسياحة والأوقاف والآثار في مصر ولفيف من الشخصيات العربية المعنية بالإضافة إلى المدير الإقليمي لليونسكو.

وأوضح مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، محمد سعد الهاجري، في تصريح له أن هذا الاحتفال يعد الأول بيوم التراث العربي، ويأتي عقده تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر في مارس 2016.

ولفت إلى أن برنامج الاحتفال يتضمن عروضاً حول “دور المتاحف في الحفاظ على الهوية”، والتراث الثقافي غير المادي لدولة الكويت، و”حاضر ومستقبل المسجد الأقصى” في ظل مشروع قرار اليونسكو باعتبار الأقصى موقعاً إسلامياً خالصاً، فضلاً عن معرض للحلى القديمة، ومعرض للمرأة البدوية، ومعرض للتراث المعماري.