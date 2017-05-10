الجبال : اكتسبنا خبرة من المشاركة

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الدوحة ــــ البلاد

وصف التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح، خسارة فريقه من لخويا القطري بنتيجة 4-1، في ختام مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا بالثقيلة. وقال: لم نؤد بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، واستقبلنا أربعة أهداف دفعة واحدة، وهو الأمر الذي كان سببا في تلك الخسارة الكبيرة. وأضاف: كنا نأمل أن نحقق الانتصار، ونختم المشوار بصورة قوية، ولكن لم ننجح في ذلك. مشيرا إلى أن فريقه وقع في مجموعة حديدية، تضم فرقا قوية، مثل لخويا المتصدر، واستقلال خوزستان، وبالرغم من خروجنا من البطولة الآسيوية، إلا أننا استفدنا كثيرا من الاحتكاك مع فرق قوية، واكتسبنا خبرات للمستقبل.