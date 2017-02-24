الجبير يبحث مع عمر والوود وأوت العلاقات والقضايا المشتركة

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الرياض – واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس في الرياض معالي وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار في جمهورية الصومال عبدالسلام هدلية عمر، وذلك في مقر إقامة فخامة الرئيس الصومالي الذي يزور المملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومجمل الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، و سفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا غير المقيم في الصومال محمد عبدالغني خياط. واستقبل معاليه في مكتبه بمقر الوزارة أمس معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

وحضر الاستقبال من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط.

كما استقبل معاليه في مكتبه بمقر الوزارة أمس مدير المعهد الملكي للعلاقات الدولية ببروكسل السفير مارك اوت ويرافقه سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة غيرت كريل.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين المملكة والمعهد؛ إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.