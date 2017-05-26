الجبير يتسلم رسالة لخادم الحرمين من رئيس وزراء اثيوبيا ويستقبل سفير فرنسا

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة أمس ، معالي وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الدكتور ورقني جبيوه ، الذي قام بتسليم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من دولة رئيس وزراء إثيوبيا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل , ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا عبدالله العرجاني، والوفد المرافق لوزير الخارجية الإثيوبي.

كما استقبل معاليه في مكتبه بمقر الوزارة أمس سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.