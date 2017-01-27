العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الجبير يستقبل سفيري المملكة المتحدة وغينيا الاستوائية

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الجبير يستقبل سفيري المملكة المتحدة وغينيا الاستوائية
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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر الوزارة أمس سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما‎ استقبل معاليه بمكتبه في مقر الوزارة أمس, سفير جمهورية غينيا الاستوائية بنينكنو بيدر ماتوتي تانج ، الذي سلّم صورة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

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التصنيف: محليات

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