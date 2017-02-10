العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الجبير يستقبل وزيرة الخارجية الفنزويلية

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الجبير يستقبل وزيرة الخارجية الفنزويلية
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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر الوزارة أمس معالي وزيرة خارجية جمهورية فنزويلا ديلسي رودريغيز ، يرافقها معالي وزير البترول في جمهورية فنزويلا نيلسون مارتينيز.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة المكلف الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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التصنيف: محليات

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