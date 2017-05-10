الجبير يلتقي رئيس المجلس الشعبي الجزائري
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التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الجزائرية اليوم ، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد العربي ولد خليفة.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الاستقبال، أقام رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حفل غداء .
تكريماً لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والوفد المرافق له.
التصنيف: محليات
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