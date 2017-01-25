الجزائر تغادر…ونسور قرطاج والسنغال يتأهلان لربع النهائي

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إعداد- محمود العوضي

تأهل المنتخب التونسي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالجابون، بعدما هزم منتخب زيمبابوي2/4، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وحسم المنتخب التونسي الفوز منذ الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما 4 ـــ1. افتتح نعيم سليتي التسجيل لتونس في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 22، وتبعه ياسين الخنيسي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة .35 ورد منتخب زيمبابوي بهدف عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة 42، ولكن بعد دقيقتين فقط سجل وهبي الخزري الهدف الرابع لتونس من ضربة جزاء، ثم سجل اللاعب البديل تينداي ندورو الهدف الثاني لزيمبابوي في الدقيقة 58. بذلك يواجه نسور قرطاج منتخب بوركينا فاسو في دور الثمانية. وفي نفس المجموعة

ودع المنتخب الجزائري لكرة القدم المنافسات؛ إثر تعادله 2 / 2 أمام المنتخب السنغالي، ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، ليتأهل لدور الثمانية حيث يلتقي يوم السبت المقبل مع المنتخب الكاميروني، الذي ضمن تأهله كثاني المجموعة الأولى.