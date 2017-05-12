الجمارك تناقش آلية لائحة الأداء الوظيفي

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الرياض – البلاد

عقدت مصلحة الجمارك العامة في القاعة الرئيسية بمقرها ، بمشاركة متخصصين من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الجمارك السعودية ورشة عمل حول “آلية تطبيق لائحة الأداء الوظيفي”، ورشة عمل بعنوان “آلية تطبيق لائحة الأداء الوظيفي” .

وبدأت الورشة بكلمة للمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بالجمارك العامة سعود السويلم، حول اهمية الورشة ، وقال أنها خطوة متقدمة ضمن برنامج إدارة الموارد البشرية في التحول نحو مفهوم إدارة وتنمية الموارد البشرية وذلك، وفقًا لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية التي يُستهدف من خلالها تحويل إدارات شؤون الموظفين في القطاعات الحكومية إلى مفهوم تنمية وإدارة الموارد البشرية.

وأضاف السويلم أن التركيز في هذه الورشة سيكون على تقييم وإدارة الأداء الوظيفي ، التي تُمثل أحد أهم عناصر وأهداف برنامج إدارة الموارد البشرية، الذي يأتي الآن بآلية مغايرة عن الآليات التي كان يُعمل بها في السابق،مؤكدًا أن النتائج المتوقعة من تطبيق ذلك ستكون نتائج مميزة على مستوى مصلحة الجمارك العامة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بشكل كامل.