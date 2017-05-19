الجماهير للدعيع : الحاكم بأمره سوى خير فيك وفينا

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الرياض- البلاد

تفاعلت الجماهير الرياضية، مع تصريحات الحارس الدولي السابق محمد الدعيع، والتي أكد من خلالها وجود محاولات لإبعاده عن التحليل الرياضي، وكان الدعيع قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : مهما حاول (الحاكم بأمره) إبعادي عن التحليل، فبحمد الله تكفيني محبة الجماهير الرياضية. وأضاف: وصلتني العديد من التساؤلات عن عدم إدراج اسمي ضمن محللي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأنا أحيل التساؤلات لمن يبعدني عن التحليل لمباريات النصر.

والمفاجأة كانت في ردود الأفعال، حول تلك التغريدات؛ حيث أكد معظم المتابعين، أنه لا خلاف على الإطلاق على قيمة الدعيع كأسطورة، ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أنه لا يملك الرؤية الفنية، التي تؤهله للتحليل، وجاءت بعض آراء المتابعين والمغردين كالتالي: التحليل بوادٍ، وأنت بواد ياكابتن، 90% من آرائك الفنية غير مطابقة للي نشوفه داخل الملعب، إعادك عن التحليل تأخر كثيرا، أحلى خبر، وملايين الشكر للحاكم بأمره، ماكل نجم في الملعب يجيد التحليل هذه ملكة من الله، أبو عزوز، أنت حارس أسطوري، لكن صراحة التحليل شرق، وأنت غرب، والله يا أب دعيع.

التحليل ماهو لك، ولا أنت له، ومايقلل منك كلاعب أسطوري، أنت حارس مرمى جيد، ومحبوب، ومن لايحبك لا أظنه يكرهك. دخولك مجال التحليل الرياضي، يفقدك الكثير من شعبيتك ومحبيك ( الحاكم بأمره ) سوى خير فيك، وفينا. ستبقى حارسا أسطوريا، ولكنك بالتحليل تستحق الإبعاد،” بيض الله وجهه، من أبعدك عن التحليل.. أنت في واد، والتحليل في واد.