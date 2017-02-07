الجنادرية/ وفد الغرفة التجارية بنجران يزور قرية نجران التراثية

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زار وفد من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران القرية التراثية الخاصة بالمنطقة المشاركة في مهرجان التراث والثقافة بالجنادرية 31 .

وكان في استقبالهم رئيس الوفد محمد بن مهدي غشام:

الذي اطلعهم على ما تحويه القرية من أجزاء تضمنت معرض التراث والمباني الطينية.

التي تتميز بها نجران من الدرب والمشولق والمقدم وبيت الشعر والمعرض الفني.

والجناح المخصص للجامعة ومسرح الفعاليات المختلفة من فنون شعبية وبرامج الترفيه.

وشارك وفد الغرفة في أداء الفنون الشعبية مع الفرق المشاركة بمختلف الألوان من الزامل والرازف والطبول والمثلوثة.

مستمتعين بالحضور للقرية التراثية التي تحمل العديد من جوانب الموروث النجراني الأصيل.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد آل شرمة:

أن زيارتهم تأتي في إطار المشاركة مع أبناء نجران والدعم لهم خلال مهرجان الجنادرية 31 الذي يسعد كل نجراني لما تقدمه هذه القرية من تعريف بالمنطقة وحضارتها العريقة والمحافظة عليها وشرحها للأجيال القادمة.