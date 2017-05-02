الجوازات توجه إنذارا جديدا للمخالفين

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جدة- البلاد

طالبت المديرية العامة للجوازات أمس الاثنين المخالفين بالتوجه إلى إدارات وشعب الوافدين لإنهاء إجراءات مغادرتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “المخالفون من المتسللين، ومن عليهم بلاغ تغيب عن العمل (هروب) أو مخالفة حج بدون تصريح، يتوجهون إلى إدارات وشعب الوافدين لإنهاء إجراءات مغادرتهم قبل انتهاء المهلة المحددة”.

وبدأت المديرية العامة للجوازات في 29 مارس 2017 في تطبيق المهلة المحددة بـتسعين يومًا للحملة الوطنية “وطن بلا مخالف” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ويستفيد من الحملة مخالفو نظامي الإقامة والعمل، والمتأخرون عقب أداء العمرة، فضلا عن الذين عليهم بلاغات هروب، وتمكينهم من مغادرة المملكة دون أية غرامات أو رسوم طالما غادروا من تلقاء أنفسهم، خلال مدة تستمر 90 يومًا من تاريخ الإعلان عنها.

ونصت آلية تنفيذ القرار على إنهاء إجراءات متأخري المغادرة بتأشيرة “الحج والعمرة، وتأشيرة الزيارة بجميع أنواعها” عن طريق المنافذ مباشرة، وذلك بعد التحقق من البصمة العشرية لعدم وجود قيود أمنية.