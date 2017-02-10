الجوف.. نجاح مهرجان الزيتون بالفعاليات والحضور والجائزة

شارك عبر واتساب

سكاكا – البلاد

استقبل مهرجان الزيتون بالجوف عشرات الآلاف من الزوار من مختلف مناطق المملكة .وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتسويق بالمهرجان تيسير بن عبدالرحمن العيد أن مهرجان الزيتون نجح باستقطاب أعدادا كبيرة، رغم برودة الأجواء التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام ، جاؤوا من مختلف مناطق المملكة وعدد من دول الخليج العربي مما شكل حراكاً اقتصاديا بالمنطقة .

ولفت العيد إلا أن مهرجان الزيتون بنسخته العاشرة يعد من أبرز النسخ لما تمتع به من جملة فعاليات كبيرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة ، ووجد مختلف الفئات بالمجتمع فعاليات متخصصة له وضعت بعناية لتشمل مختلف الأعمار والفئات ، بداية من الأطفال الذين وجدوا 4 مواقع مختصة فيهم بالمهرجان مدينة الألعاب والملاهي الكهربائية وقافلة العلوم في جناح سابك وحديقة الزيتون بالخيمة النسائية وحديقة الطفل بمعرض فن المواهب قدموا لهم العلوم المختلفة بقالب ترفيهي وأجنحة التلوين والرسم وفعاليات ومسابقات وكذلك شخصيتي زيتون وجوفي المخصصة لأطفال المهرجان .

وأضاف أن المرأة وجدت خلا المهرجان فعاليات ومعارض متخصصة لها في خيمة الفعاليات النسائية شملت دورات تدريبية ومحاضرات وأجنحة توعية ومعارض حكومية، ولفئة ذوي الإحتياجات الخاصة نصيب من فعاليات المهرجان حيث خصصت لهم قرية براعم التحدي تقدم خدمات تطوعية وعلاجية وتثقيفية وترفيه لهذه الفئة الغالية وتعمل على دمجهم مع المجتمع بفعاليات مشتركة ، كما خصص لهم مركز براعم التحدي .

وأكد رئيس لجنة الإعلام والتسويق بالمهرجان أن المهرجان لم يغفل أهمية توعية المزارعين ورفع ثقافتهم في إنتاج الزيت والزيتون والعناية بالأشجار وكان ذلك من اهتمامات لجنة المهرجان منذ انطلاقته التي أسهمت بشكل واضح بارتفاع جودة الزيت، إضافة للتنافس على جائزة الأمير فهد بن بدر للزيتون ، حيث قام المهرجان بتنظيم محاضرات ودورات يومية بالتعاون مع جامعة الجوف استهدفت المزارعين ومنتجي زيت الزيتون .