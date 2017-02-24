الجيش التركي يُعلن السيطرة على مدينة الباب السورية

شارك عبر واتساب

أحكمت “فصائل الجيش الحر المنضوية تحت عملية (درع الفرات) والمدعومة من القوات المسلحة التركية اليوم.

سيطرتها على جميع الأحياء في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا .

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية اليوم:

إن عمليات تطهير المناطق المسيطر عليها في الباب من الألغام والعوائق والعبوات الناسفة المصنّعة يدويًا ما تزال متواصلة .

وأشار البيان – وفقًا لوكالة أنباء الأناضول – إلى أن عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 أغسطس الماضي.

بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي تمكنت من تحرير مدينتي جرابلس، والراعي، وبلدتي دابق وسوران.

كما تم تطهير المناطق في الجنوب، ولغاية نهر الساجور .