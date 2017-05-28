الجيش المصري يوجه ضربات لمعسكرات في ليبيا

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القاهرة- وكالات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة متلفزة إن قوات الجيش وجهت ضربة عسكرية للمعسكرات التي تم التدريب فيها لتوجيه ضربات ضد مصر.

يأتي هذا عقب مقتل 28 شخصا، واصابة أكثر من عشرين، في حادث إطلاق نار على حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا.

ولم يحدد الرئيس المصري مواقع المعسكرات التي استهدفتها الضربات لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا في ضربة الجمعة بعد الهجوم.

ونقلت الوكالة عمن سمتها مصادر رفيعة المستوى قولها “القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا”.

وقال التلفزيون المصري إن “القوات الجوية نفذت ست طلعات لاستهداف ستة تمركزات للعناصر الإرهابية بمدينة درنة”.

وقال السيسي “إن مصر لن تتردد في توجيه ضربات لأي معسكرات يتم التدريب فيها لتهديد الأمن القومي المصري في أي مكان في داخل مصر أو في خارج مصر”.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية لبي بي سي بأن منفذي الهجوم هم ثمانية عناصر مسلحة، كانوا يستقلون سيارتي دفع رباعى، بحسب روايات شهود العيان والتحريات الأولية.

وحذر السيسي، عقب اجتماع أمني، من أن الهدف من الهجمات هو إسقاط الدولة المصرية.

وأضاف أن الدول التي تقدم الدعم والتدريب للإرهاب يجب أن تعاقب.

وقال السيسي إن المنطقة الغربية علي الحدود مع ليبيا إنه خلال العامين الماضيين شهدت تدمير 1000 سيارة دفع رباعي قادمة تهريبا من ليبيا مؤكدا أنه في الثلاث أشهر الماضية تم تدمير 300 سيارة.

ووجه الرئيس المصري نداءا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا “إني أثق بك وبكلامك وفي قدرتك علي أن تكون مهمتك الأولى هي مواجهة الإرهاب بالتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام”.