الجيش اليمني يتقدم في صرواح ويدمر تعزيزات للمتمردين في نهم
أحرز الجيش اليمني تقدمًا جديداً في معاركه التي يشنها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وأفاد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش اليمني فرضت سيطرتها على ثلاثة مواقع جديدة في ميسرة جبهة صرواح
وذلك عقب معارك عنيفة منذ يومين تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأشار المصدر في تصريح بثه اليوم موقع /26 سبتمبر/ التابع للجيش اليمني، إلى أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات
شنتها مقاتلات التحالف العربي واستهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات
في مختلف المواقع التي تسيطر عليها في أطراف مديرية صرواح .
ومن جهة أخرى أحبط الجيش اليمني وصول تعزيزات للمليشيات الانقلابية قادمة من صنعاء إلى مواقعها المتبقية في جبهة الميمنة في مديرية نهم، شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش التابعة للواء 310 والمسيطرة على طريق منطقة الضبوعة قصفت بالمدفعية آليات عسكرية تابعة للمليشيات محملة بالسلاح والمقاتلين أسفرت عن مصرع عناصر المليشيات وتدمير الآليات العسكرية ، مشيراً إلى أن القوات اليمنية سيطرت مؤخرا على مواقع حاكمة لجبهة الميمنة وتمكنت في إيقاف أربع محاولات للمليشيات لتعزيز عناصرها في منطقة الضبوعة المحددة لمديرية أرحب.
الوسوم:الجيش اليمني
التصنيف: دولية
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