الجيش اليمني يحرر غرب تعز
عدن – تعز – وكالات
بدأ الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لتحرير كامل منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر غرب محافظة تعز .وأفاد مصدر عسكري يمني أن العملية تأتي بعد إحراز الجيش تقدما في المنطقة وسيطرتها على مواقع استراتيجية فيها خلال معارك مع المتمردين لقي فيها أبرز قيادتها في الكدحة ويدعى سليم الفيشي مصرعه .
وفي هذه الأثناء تنفذ قوات الجيش اليمني عمليات عسكرية متوازية في مديرية موزع لتحرير مركزها من عناصر الانقلابيين .
وأشار المصدر في تصريح بثه امس موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية ، إلى أن الجيش شن هجمات عنيفة على مواقع الميليشيات استخدمت فيها الدبابات والمدفعية ، إضافة إلى المساندة الجوية من قبل مقاتلات قوات التحالف العربي مما أسفر عن تدمير ثلاث عربات عسكرية تابعة للمليشيا الانقلابية ومقتل جميع عناصرها .
وقال المصدر في الجيش اليمني ” إن تلك العمليات العسكرية تهدف إلى تحرير الجبهة الغربية لمحافظة تعز التي تمتد إلى مناطق الكدحة وموزع وذوباب والوازعية وصولا إلى المخا تمهيدا لاستكمال تحرير الساحل الغربي لليمن الممتد من محافظتي الحديدة وحتى حجة ” .
التصنيف: الأولى
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