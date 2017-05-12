الجيش اليمني يحرر غرب تعز

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عدن – تعز – وكالات

بدأ الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لتحرير كامل منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافر ‏غرب محافظة تعز .‏وأفاد مصدر عسكري يمني أن العملية تأتي بعد إحراز الجيش تقدما في المنطقة وسيطرتها على مواقع استراتيجية فيها خلال معارك مع المتمردين لقي فيها أبرز ‏قيادتها في الكدحة ويدعى سليم الفيشي مصرعه .‏

وفي هذه الأثناء تنفذ قوات الجيش اليمني عمليات عسكرية متوازية في مديرية موزع لتحرير ‏مركزها من عناصر الانقلابيين .‏

وأشار المصدر في تصريح بثه امس موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية ، ‏إلى أن الجيش شن هجمات عنيفة على مواقع الميليشيات استخدمت فيها الدبابات ‏والمدفعية ، إضافة إلى المساندة الجوية من قبل مقاتلات قوات التحالف العربي مما أسفر عن تدمير ثلاث ‏عربات عسكرية تابعة للمليشيا الانقلابية ومقتل جميع عناصرها .

وقال المصدر في الجيش اليمني ” إن تلك العمليات العسكرية تهدف إلى تحرير الجبهة الغربية لمحافظة تعز التي تمتد إلى مناطق الكدحة ‏وموزع وذوباب والوازعية وصولا إلى المخا تمهيدا لاستكمال تحرير الساحل الغربي لليمن ‏الممتد من محافظتي الحديدة وحتى حجة ” .‏