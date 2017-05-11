الجيش اليمني يحرر مناطق في ريف تعز
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حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمًا ميدانيًا في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيا الانقلابيين في مناطق ريف محافظة تعز .
وأفاد مصدر عسكري في تصريح بثه موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة فرضت سيطرتها بعد معارك عنيفة مع المتمردين على مدرسة الخلل وتبة الرضعة وموقعي الهوبين والشقف في المناطق المحاذية لدمنة خدير التابعة لمنطقة الأقروض شرقي مديرية المسراخ الواقعة في الجزء الأوسط من تعز .
وأكد المصدر أن الجيش اليمني أفشل محاولة تقدم لميليشيا المتمردين في منطقة الأقروض وذلك في عملية تسلل انتهت بتراجع المليشيات وفرارها تحت ضربات الجيش، .
وبين أن ثلاثة من عناصر المتمردين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح فيما وقع عنصر في الأسر إضافة الى تدمير طقمين عسكريين .
الوسوم:الجيش اليمني, تعز
التصنيف: دولية
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