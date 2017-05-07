العدد 21927 07 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الجيش اليمني يحرر منطقة دار السلطان من الميليشيات الإنقلابية بغرب تعز ‏

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الجيش اليمني يحرر منطقة دار السلطان من الميليشيات الإنقلابية بغرب تعز ‏
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أحرزت قوات من الجيش اليمني، تقدما جديداً ضد ميليشيا الإنقلابيين في ‏غرب محافظة تعز.‏

وأشار مصدر عسكري يمني اليوم، إلى أن القوات فرضت سيطرتها على منطقة دار السلطان ‏في مديرية موزع

وتطهيرها من الميليشيات إثر معارك ضارية بين الجانبين أمس .‏

وبين المصدر وفقاً لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني، أن المعارك ‏تزامنت مع غارات للتحالف العربي

استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا في جبل المهاية ‏ومحطيه جنوب منطقة النجيبة بالمديرية

أسفرت عن تدمير ثلاث عربات عسكرية ومدفع ‏B10‎‏ ، إضافة إلى غارات استهدفت مخازن أسلحة في المنطقة.‏

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التصنيف: دولية

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