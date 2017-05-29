الجيش اليمني يسيطر على محيط القصر الجمهوري في تعز

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حقق الجيش اليمني تقدماً كبيراً البارحة بإحكام سيطرته على محيط القصر الجمهوري وأسر 12 من الميليشيا الانقلابية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه تمت السيطرة على الجامع المجاور، وجرى أسر ستة من الميليشيا فيما سلم ستة آخرون من الميليشيا أنفسهم.

وأكد المصدر أن المواجهات مستمرة في ظل فرار ميليشيا الحوثي وصالح من جراء الضربات الموجعة التي يتلقونها من قبل الجيش اليمني.

وكان قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل قد تفقد البارحة الخطوط الأمامية في جبهة القصر الجمهوري شرق المدينة، وأشاد ببسالة وشجاعة وصمود أبطال الجيش اليمني في دحر الميليشيات الانقلابية.

وحث قائد محور تعز الأبطال على مزيد من الثبات والعزيمة لمواصلة الزحف والتقدم حتى تحرير كل شبر من المحافظة .

وقال اللواء فاضل ان النصر موعدنا وقد لاحت ملامحه، مشيراً إلى أن أبطال الجيش اليمني أصبحوا على أسوار القصر الجمهوري وتحريره مسألة وقت.