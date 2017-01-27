الجيل يحتفي بلاعبه الدوسري ويستعد للفيحاء

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الدمام- حمود الزهراني

أقامت إدارة نادي الجيل حفلاً تكريمياً للاعب الفريق الأولمبي الكابتن خالد مسفر الدوسري وذلك بمناسبة توقيعه عقد انتقال لنادي النصر وتمثيله في دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وذلك بحضور إداري الفريق عمر بوعركة والذي تمنى التوفيق للاعب في مشواره القادم

كما أوضح مدرب الفريق الكابتن الوطني أحمد التركي أنه من أميز اللاعبين وانتقاله لنادي النصر ثمرة جهوده وانضباطه الدائم في أداء التمارين.

من جهتها ثمنت إدارة النادي العمل الذي قدمه إداري الفريق الأولمبي الاستاذ فايز الدوسري في خدمة الكيان الجيلاوي بعد اعتذاره عن تكملة المهمة لتعيينه رئيساً لمجلس الجمهور النصراوي .

وعلى الصعيد الميداني يواصل الفريق الكروي الأول تمارينه الاستعدادية بقيادة المدرب الوطني الكابتن عليوي الدوسري تحضيراً لمواجهة نادي الفيحاء يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى والتي ستجمع بينهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء

حيث ركز الكابتن عليوي على الجانب اللياقي مع أداء تمارين العرضيات والتسديد المباشر على المرمى فيما طبق العديد من الجمل التكتيكية في مناورة على كامل الملعب.