الجيل يستأنف تمارينه للشعلة

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الدمام-حمودالزهراني

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الجيل تمارينه، بعد فترة الراحة التي منحها المدير الفني للفريق المدرب الوطني عليوي غنام لمدة يوم واحد لجميع اللاعبين المشاركين في مباراة الطائي؛ حيث بدأ بمحاضرة فنية أكد من خلالها على ثقته التامة بتجاوز الكبوة التي لازمت الفريق في المباراة الأخيرة التي خسرها أمام الطائي في حائل، و أن النتيجة لا تعكس الصورة الحقيقية التي قدموها في مجريات المباراة , كما أجرى اللاعبون تمارين لياقية مختلفة ختمها بتمرين تكتيكي على منتصف الملعب؛ تحضيراً لمواجهة نادي الشعلة ضمن الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى، والتي ستجمع بينهما عصر يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء .

من جهة أخرى أكمل اللاعب محمد العشوان مرحلة العلاج مع أخصائي العلاج بالنادي الدكتور عباس العزازي، على إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية، ومن المنتظر دخوله في الأيام القادمة مع زملائه في التمارين الجماعية .