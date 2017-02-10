الجيل يوقف إنطلاقة الشعلة والقيصومة يزيد اوجاع وج وتعادل النجوم ونجران

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الدمام-حمودالزهراني

ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى وفي افتتاح الجولة العشرون تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الجيل من كسب المواجهة التي جمعته مع نادي الشعلة بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي اقيمت على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء لحساب الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى

حيث استطاع المحترف النيجيري من مواليد السعودية يوسف محمد من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 60 من الشوط الثاني بعد أن راوغ المدافعين على حدود منطقة الجزاء ولعب كرة هوائية خادعت حارس المرمى ,

فيما شهدت بداية المباراة خروج مبكر للاعب الجيل عبد الله الحنين الذي تعرض لاصابة على مستوى الركبة في الوقت الذي نجح المحاور مع خط الدفاع والحراسة في الحفاظ على نظافة الشباك ليكسب بذلك الجيل ثلاث نقاط رفعت رصيده الى 24 نقطة فيما تجمد رصيد الشعلة عند 31 نقطة في انتظار بقية المباريات..

وفي اللقاء الثاني استطاع فريق القيصومة الفوز على فريق وج 2-1 وفي اللقاء الثالث تعادل فريق النجوم ونجران بنيتجة 1-1