الحافظ هلالي 3 سنوات

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الرياض- البلاد

أعلن نادي الهلال، تجديد عقد مدافعه، عبد الله الحافظ، لمدة 3 سنوات، دون أن يعلن أي تفاصيل خاصة بالعقد. وقال الهلال عبر حسابه على “تويتر”: “أنهى مجلس إدارة النادي أمس، إجراءات تجديد عقد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عبد الله الحافظ لمدة ثلاثة أعوام، حيث وقع الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، مع الحافظ تجديد عقده، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة المهندس بدر المعيوف، ومدير إدارة كرة القدم فهد المفرج، ومدير الاحتراف تركي المسند”. ولعب الحافظ دورًا أساسيًا في دفاع الهلال، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، إلى جانب المخضرم أسامة هوساوي.